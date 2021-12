Mega-Sena pode pagar R$ 5,7 mi nesta quarta

O concurso 1.549 da Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira, 20, R$ 5,7 milhões. Se investir esse dinheiro na poupança, o ganhador terá rendimento mensal de mais de R$ 33 mil. A loteria está acumulada há uma rodada.

Interessados em apostar devem ficar atentos, já que as apostas em Salvador devem ser feitas até as 18 horas, por conta do horário de verão. O valor mínimo do bilhete é de R$ 2.

