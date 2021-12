Mega-Sena pode pagar R$ 50 milhões na próxima quarta-feira

A Mega-Sena sorteia R$ 50 milhões na próxima quarta-feira, 22. Interessados podem apostar até as 19 horas da data do concurso em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é R$ 2,50, com seis dezenas.

O valor do prêmio acumulou, já que o concurso sorteado da Mega-Sena no último sábado, 18, não teve vencedor, em evento realizado em Natividade da Serra (SP).

Confira as dezenas sorteadas: 08 - 18 - 21 - 31 - 37 - 38.

A quina teve 137 acertadores e cada um ganhou R$ 29.198,03. Já a quadra pagará R$ 680,29 para cada um de seus 8.400 ganhadores.

