Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões neste sábado

Os apostadores da Mega-Sena concorrem ao prêmio de R$ 32 milhões neste sábado, às 20 horas (horário de Brasília). O sorteio será realizado no Caminhão da Sorte, que está estacionado na Rua Carlos Haasis, 59, no centro de Quatis, Rio de Janeiro.



Caso o ganhador aplique o valor total do prêmio na Caderneta de Poupança, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF), ele terá rendimento superior a R$ 136 mil. Ou, se preferir, pode comprar 64 imóveis no valor de R$ 500 mil cada.

A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser feita até às 18 horas (horário local) deste sábado, 24, em qualquer casa lotérica. Clientes com acesso ao Internet Banking da CEF podem ainda fazer suas apostas sem sair de casa. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

adblock ativo