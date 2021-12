Mega-Sena pode pagar R$ 28 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar neste sábado, 9, R$ 28 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas. O concurso número 1.995 será sorteado em Teixeira de Freitas (a 689 quilômetros de Salvador, às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do país e custam a partir de R$ 3,50. Quantos mais números, maior o preço.

Além do acertador das seis dezenas, a Mega-Sena também irá premiar quem acertar cinco (quina) e quatro (quadra) dos números sorteados.

