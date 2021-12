Mega-Sena pode pagar R$ 2,7 milhões neste sábado

O prêmio de R$ 2,7 milhões do concurso 1.511 da Mega-Sena pode sair neste sábado, 13, para quem acertar os seis números da modalidade. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal (CEF), que está em Aragarças (GO).

Se apenas um único apostador acertar as seis dezenas, com o valor do prêmio ele poderá comprar 90 carros populares ou 540 motos 125cc, ou ainda cerca de 13 apartamentos de R$ 200 mil cada. Se preferir, pode aplicar o valor na poupança e receber rendimentos mensais de mais de R$ 12 mil.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser feita até as 19h deste sábado, em qualquer lotéricas do País.

