A Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões nesta quinta-feira, 6. O sorteio faz parte da "Mega Semana dos Pais", comemorado neste domingo, 9. A loteria especial também terá um sorteio no sábado, 8. Interessados em apostar no concurso têm até as 19 horas do dia do sorteio para jogar. O valor mínimo do bilhete é de R$ 3,50.

