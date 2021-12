Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões neste sábado

Que tal garantir o seu "milhão" deste São João? A Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões no sorteio deste sábado, 17. As apostas podem ser feitas até as 19 horas, em qualquer casa lotérica.

O jogo simples custa R$ 3,50, mas vai precisar de muita tradição junina para garantir a sorte. Afinal, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de um em 50.063.860.

