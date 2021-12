A Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões neste sábado, 28, para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Segundo a Caixa Econômica Federal, se aplicada na poupança, a quantia renderá mais de R$ 100 mil por mês. Com o valor integral de R$ 20 milhões, é possível também adquirir cerca de 133 carros de luxo. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), em Carandaí, em Minas Gerais.

