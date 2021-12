A Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões neste sábado, 8, para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio será às 20 horas na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão.

De acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pela loteria, as dezenas mais sorteadas na Mega-Sena são 05, 51, 33, 41, 53 e 54. Já os números que menos saem são 39, 21, 09, 45, 22 e 26.

Os interessados em tentar a sorte têm até às 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer as apostas em qualquer uma casa lotérica do País. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 2.

