Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões nesta quarta

O concurso 1.426 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 2 milhões nesta quarta-feira, 19. No último sábado, 8, o prêmio de R$ 17 milhões saiu para um apostador do Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas foram: 07 - 16 - 29 - 36 - 38 - 50.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, ao todo, 82 apostadores acertaram a quina e levaram a quantia de R$ 27.866,19, cada. Outros 6.460 acertaram a quadra e levaram R$ 505,31 cada um.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. O valor mínimo é de R$ 2.

