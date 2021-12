Mega-Sena pode pagar R$ 19 milhões nesta quinta

O concurso 1.986 da Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 19 milhões nesta quinta-feira, 9, para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas.

O sorteio acontece em Brasília, às 19h, e as apostas na Bahia podem ser feitas até as 18h, em qualquer casa lotérica.

Se apenas um ganhador levar o prêmio e aplciar a bolada na poupança, vai receber cerca de R$ 90 mil em rendimentos mensais. Ele também poderá comprar 47 imóveis de R$ 400 mil cada ou uma frota de 633 carros populares.

Mega da Virada

Desde o dia 30 de outubro, os interessados já podem realizar suas apostas para a Mega da Virada. Para concorrer ao prêmio de R$ 220 milhões, basta solicitar o volante específico do concurso nas unidades lotéricas. As apostas vão até as 12h do dia 31 de dezembro.

