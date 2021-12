Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões neste sábado

Quem quiser ficar milionário, pode tentar a sorte neste sábado, 21, jogando na Mega-Sena, que está com o prêmio acumulado em R$ 15 milhões. Se a bolada for aplicada na poupança rende mais de R$ 88,4 mil por mês. Também é possível comprar 25 imóveis de R$ 600 mil cada, ou uma frota de 115 carros de luxo.



As apostas podem ser feitas até as 18 horas (horário de Salvador) deste sábado e o valor mínimo do bilhete é de R$ 2,50.

