Mega-Sena pode pagar R$ 12,5 mi neste sábado

A Mega-Sena pode pagar neste sábado, 11, R$ 12,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.643. O valor investido na poupança rende R$ 76,5 mil por mês, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF). Interessados podem apostar até as 19 horas deste sábado em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é de R$ 2,50.

