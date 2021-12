Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 9 milhões nesta quarta

O concurso número 1.428 da Mega-Sena, que será sorteado nesta quarta-feira, 26, deve pagar R$ 9 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas.



Nenhum bilhete acertou os números do concurso 1.427, realizado no último sábado, 22, e o prêmio acumulou. Os números sorteados na ocasião foram: 08 - 39 - 44 - 47 - 53 - 56.



Ao todo, 73 apostadores acertaram a quina e levarão a quantia de R$ 23.322,46 cada um. Outros 4.824 acertaram a quadra e vão levar R$ 504,18 cada um, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena realiza sorteios duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima -- seis números -- custa R$ 2.

adblock ativo