Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 42 milhões neste sábado

A Mega-Sena poderá pagar R$ 42 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.107, que será realizado neste sábado, 15, às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.

Segundo a Caixa Econômica Federal, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio principal renderia quase R$ 156 mil por mês.

A aposta mínima na Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

adblock ativo