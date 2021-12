Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 3 milhões neste sábado, 13, para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.661. O sorteio será realizado em Crateús (CE), a partir das 20h (horário de Brasília).

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), uma frota de 100 carros populares pode ser adquirida com o valor do prêmio ou, se o ganhador quiser investir, o prêmio de R$ 3 milhões aplicado na poupança rende R$ 18 mil por mês.

Os sorteios são feitos todas as quartas-feiras e sábados, às 20h (horário de Brasília), e as apostas podem ser feitas em até uma hora antes (às 19h) do sorteio em qualquer casa lotérica. O valor da aposta mínima, com seis dezenas, é R$ 2,50.

adblock ativo