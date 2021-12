Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 2,5 milhões neste sábado

O concurso 2092 da Mega-Sena, cujas dezenas serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado, 27, pode pagar um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

O sorteio está previsto para as 20h, na cidade de Jequié, na Bahia. Já as apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

A maior parcela do prêmio vai para os acertadores das seis dezenas sorteadas. A Mega-Sena paga prêmios também aos apostadores que acertam a quina e a quadra.

