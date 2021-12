Mega-Sena pode pagar o maior prêmio do ano

A Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira, 6, o maior prêmio de 2013. Quem acertar as seis dezenas do concurso 1.545 vai levar a bolada de R$ 75 milhões. Se o dinheiro for aplicado na poupança, o rendimento mensal é de mais de R$ 380 mil, ou seja, R$ 12.6 mil por dia. Quem quiser testar a sorte, pode apostar até as 18 horas (horário de Salvador) em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é de R$ 2.

adblock ativo