Mega-Sena pode anunciar novo milionário nesta quarta

O futuro milionário da Mega-Sena poderá ser anunciado nesta quarta-feira, 26. Sem acertadores dos concursos anteriores deste mês de abril, a Mega pode pagar o maior prêmio em um concurso regular (desconsiderando a Mega da Virada) desde 2015. A premiação estimada para o sortudo que acertar as seis dezenas do concurso 1.924 é de R$ 97 milhões.

O valor que poderá ser pago nesta quarta é uma quantia mais baixa apenas se comparado ao sorteio 1.712 de 22 de dezembro do ano retrasado, no qual foi pago para duas apostas - uma de Campo Belo (GO) e outra de Santos (SP) - que repartiram a bolada de R$ 197,3 milhões.

As apostas poderão ser feitas até as 19h de hoje (horário de Brasília). O sorteio será realizado a partir das 20h, no "Caminhão da Sote", localizado em Franco da Rocha (SP).

