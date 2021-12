Mega-Sena paga R$ 101 milhões para aposta única de Mato Grosso

Uma aposta única da cidade de Jaciara, em Mato Grosso, acertou as dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira, 26. O sortudo ganhou a bolada de R$ 101.484.527,44. Esse é o maior valor pago pela loteria este ano.

Os números sorteados foram 12-16-30-52-53-58. A quina saiu para 188 apostas e o prêmio será de R$ 41.109,03. Já a quadra pagará R$ 970,01 para 11.382 apostadores.

Apesar da Mega ter saído, o prêmio do próximo concurso, de número 1925, já oferece um valor alto de R$ 35 milhões. Isso porque todos sorteios acumulam um percentual do valor arrecado para os concursos com final 5. As apostas podem ser feitas até sábado, 29.

adblock ativo