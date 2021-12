Mega-Sena não tem acertador; prêmio vai para R$ 6 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2101 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira, 28. Com isso, o prêmio pode chegar a R$ 6 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 02 - 08 - 18 - 37 - 56 - 58.

Na Quina, foram 61 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 23.013,76 cada. A Quadra teve 3.852 apostas acertadoras e que irão receber R$ 520,63 cada uma.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, 1º.

adblock ativo