Mega-Sena não sai e acumula em R$ 6,7 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.518 da Mega-Sena sorteados nesta terça-feira, 6. O concurso faz parte da Mega Semana em homenagem ao Dia dos Pais. Serão realizados outros sorteios nesta quinta, 8, e no sábado, 10. O prêmio está acumulado em R$ 6.700.000,00.

Os números sorteados nesta terça foram 08-09-28-41-48-55. A quina saiu para 28 ganhadores, que vão receber R$ 36.256,85, já a quadra paga R$ 501,47 para 2.892 apostadores.

