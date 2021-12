Mega-Sena não sai e acumula em R$ 43 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.611 da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 43 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira, 25, foram 24-28-47-50-51-58. A quina saiu para 97 acertadores, que vão receber R$ 32.077,50. Já a quadra paga R$ 698,13 para 6.367 ganhadores. As apostas podem ser feitas até sábado, 28, em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete com seis dezenas é de R$ 2,50.

adblock ativo