Mega-Sena não sai e acumula em R$ 28 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira, 7, e o prêmio acumulou em R$ 28 milhões para o concurso de sábado, 9. Os números foram 02-27-32-41-47-58. A quina teve 76 acertadores e cada um vai levar R$ 27.192,42. Já a quadra paga R$ 645,17 para 4.576 apostas.

Por conta do Dia dos Pais, a Caixa realiza três sorteios essa semana, sendo que um foi na segunda, 5, e o outro na quinta, 7. Interessados em apostar no último sorteio devem fazer as apostas até as 19 horas de sábado, 9. O valor mínimo é de R$ 2,50.

