Mega-Sena não sai e acumula em R$ 28 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado, 26, e o prêmio acumulou em R$ 28 milhões para quarta, 30. Os números foram 13-23-27-34-38-57. A quina saiu para 136 apostas e vai pagar R$ 21.094,54. Já a quadra teve 9.539 acertadores, que vão receber R$ 429,64.

Interessados no próximo concurso podem jogar até as 19 horas de quarta em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é de R$ 2,50.

