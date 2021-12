Mega-Sena especial pode pagar R$ 5 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena especial, que homenageia os apostadores, pode pagar nesta terça-feira, 18, o prêmio de R$ 5 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.079. Em função disso, esta semana teremos também sorteios na quinta, 20, e no sábado, 22.

O sorteio desta terça será realizado, a partir das 20h, no Caminhão da Sorte que está na cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Segundo a Caixa, aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 18,6 mil por mês.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.

