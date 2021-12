Mega-Sena e Lotofácil podem pagar prêmios milionários neste sábado

Apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) deste sábado, 8, para tentar a sorte em duas loterias que prometem pagar prêmios milionários. As apostas para a Lotofácil da Independência e para a Mega-Sena podem ser feitas em qualquer casa lotérica e também no Portal Loterias Online.

Lotofácil

A Lotofácil da Independência pode pagar R$ 85 milhões ao acertador das 15 dezenas. Caso não haja acertador, o prêmio será rateado entre os apostadores que acertarem 14 números. Não existindo apostas premiadas com 15 e 14 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 13 números e assim sucessivamente. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2.

Mega-Sena

Já o concurso 2076 da Mega-Sena pode pagar R$ 24 milhões ao acertador das seis dezenas sorteadas. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.

Os dois sorteios serão realizados na noite de hoje, a partir das 20h (horário de Brasília), em São Bento do Sul (SC).

