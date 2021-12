Mega Sena deve pagar R$ 2,5 milhões nesta quarta

Quem acertar as seis dezenas do concurso 1.581 da Mega-Sena, cujo sorteio acontece nesta quarta-feira, 12, pode levar para casa a bolada de R$ 2,5 milhões.

Se aplicado na poupança, este valor pode gerar um rendimento mensal de R$ 15 mil.

No último sorteio, dois apostadores - um do Rio de janeiro e outro de São Paulo - ganharam R$ 16 milhões cada. As dezenas sorteadas foram 01, 06, 14, 17, 33 e 36.

A aposta mínima custa R$ 2 e deve ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do Brasil.

