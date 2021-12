Mega Sena: apostador do Espírito Santo leva R$ 3,2 milhões

Uma apostador do município de Colatina, no Espírito Santo, acertou as seis dezenas do concurso 1.412 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (4) em Guanambi (BA). O prêmio para o sortudo ou sortuda é de R$ 3.288.513,09. As dezenas sorteadas neste sábado foram: 06 - 08 - 24 - 37 - 41 - 45.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega-Sena, cujo sorteio está programado para terça-feira (7), é de R$ 2 milhões. Normalmente, os sorteios acontecem às quartas e aos sábados, mas na próxima semana, em comemoração ao Dia dos Pais, a Caixa sorteará três prêmios: na terça (7), na quinta (9) e no sábado (11).

