Mega-Sena antecipa sorteio milionário

A Mega-Sena vai sortear nesta sexta-feira, 11, o prêmio de R$ 2,5 milhões do concurso 1.538. O sorteio foi antecipado por conta do feriado deste sábado, 12, e será realizado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, em Aparecida (SP).



Caso um apostador leve o prêmio sozinho e decida investir todo o valor na poupança, terá uma renda mensal superior a R$ 12 mil por mês, apenas com os rendimentos. Ele poderá, ainda, com o valor integral do prêmio, adquirir 12 imóveis de R$ 200 mil cada, ou ainda uma frota de 100 carros populares.



A aposta mínima (de seis dezenas) na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser feita até as 19h desta sexta. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa (IBC) contam com a facilidade de fazer suas apostas pelo computador pessoal. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.



Feriado

Em virtude do feriado nacional deste sábado, 12, as loterias da Caixa anteciparão, excepcionalmente para esta sexta ,11, os sorteios dos concursos 1.538 da Mega-Sena e 1.391 da Lotomania, e extração 4805-4 da Loteria Federal. Os sorteios serão realizados às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte.

adblock ativo