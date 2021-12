Mega-Sena acumulada sorteia nesta quinta prêmio de R$ 46 milhões

A Mega-Sena pode pagar nesta quinta-feira, 28, R$ 46 milhões para o apostador que acertar sozinho as seis dezenas do prêmio principal.

O sorteio do concurso 2.129 ocorrerá, a partir das 20 horas (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Videira, em Santa Catarina.

Esta semana estão sendo realizados três concursos, como parte da Mega Semana de Carnaval. O primeiro ocorreu na última terça-feira, 26, o segundo será hoje e o terceiro no sábado, 2. Tradicionalmente, os concursos são feitos às quartas e aos sábados.

Os apostadores podem poder fazer seus jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

