Mega-Sena acumula pela sétima vez e vai pagar R$ 195 mi

Pela sétima vez seguida, ninguém acertou as dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado, 22, em Tarumirim (MG). Os números sorteados foram 2, 20, 27, 28, 32 e 38. A loteria deve pagar R$ 195 milhões no próximo concurso, terça-feira, 22.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

