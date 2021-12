Mega-Sena acumula em R$32 mi; sorteio acontece em Minas Gerais

A Mega-Sena sorteia neste sábado, 8, o prêmio de R$ 32 milhões. O caminhão da sorte está em Minas Gerais, na cidade de Ubá, na praça São Januário, onde o sorteio será realizado às 20h.

As apostas poderão ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do país ou por meio do Internet Banking da Caixa Econômica (apenas para clientes do banco). O valor mínimo de uma aposta simples com seis dezenas é de R$ 3,50.

O apostador que acertar os seis números sozinhos, tem a possibilidade de aplicar o dinheiro na poupança e receber mais de R$ 177 mil de rendimento por mês. O sortudo também pode adquirir oito iates de luxo ou seis mansões à beira mar.

