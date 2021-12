Mega-Sena acumula em R$ 8 mi; sorteio será em Cachoeira

A Mega-Sena sorteia neste sábado, 1º, o prêmio de R$ 8 milhões. O caminhão da sorte está estacionado no município baiano de Cachoeira (a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano, onde será realizado o sorteio.

As apostas poderão ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do país ou por meio do Internet Banking da Caixa Econômica (apenas para clientes do banco). O valor mínimo de uma aposta simples com seis dezenas é de R$ 3,50.

Quem acertar a bolada sozinho, tem a possibilidade de aplicar o dinheiro na poupança e garantir um rendimento mensal em cerca de R$ 46 mil. Uma outra opção é investir o prêmio em cinco casas no valor de aproximadamente R$ 1,5 milhão cada.

