Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 70 milhões no sábado

O concurso 2.157 da Mega-Sena não teve acertadores no prêmio principal. Os números sorteados foram: 31 - 33 - 34- 35 - 39 - 48.

A quina - cinco números - teve 188 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 21,38 mil. A quadra - quatro números - registrou 8.779 acertadores. Cada um ficará com R$ 653,98.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, 8. A previsão é de um prêmio de R$ 70 milhões. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

