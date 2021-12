Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 34 milhões nesta quarta

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado, 29, no concurso 2164 da Mega-Sena. Eis os números: 16 - 17 - 25 - 47- 48 - 58.

A Quina, com 5 números acertados, teve 51 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 43.294,26. A Quadra, com 4 números acertados, registrou 3.431 apostas ganhadoras, com R$ 915,35 para cada uma.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 3 de julho, quarta-feira, é de R$ 34.400.

