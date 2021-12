Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 187 milhões no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 16, na Mega-Sena. Os números sorteados foram 11 - 26 - 27 - 30 - 34 - 41. O prêmio acumulou e deve pagar R$ 187 milhões no sábado, 19.

A Caixa informou ainda que 110 apostadores acertaram a Quina e ganharam R$ 55.796,09 . Outras 8861 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 989,49.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

