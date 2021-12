Mega-Sena acumula e próximo sorteio pagará R$ 6 milhões

Ninguém acertou o prêmio principal do concurso 2.031 da Mega-Sena, sorteado na noite do sábado, 14. Para o próximo sorteio, fica acumulado um prêmio de R$ 6 milhões. Confira as dezenas sorteadas em Aimorés (MG): 18 - 23 - 37 - 39 - 50 - 55.

As cinco dezenas da quina tiveram 48 apostas ganhadoras, que receberão R$ 36.807,99 cada. Os 3.252 que acertaram a quadra levarão R$ 776,13.

O próximo sorteio será realizado na quarta-feira, 18.

