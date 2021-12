Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 6 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1773 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira, 24, em Santa Fé do Sul (São Paulo). Os números sorteados foram: 15, 30, 39, 41, 45 e 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso, no sábado, 26, deve chegar a R$ 6 milhões.

Trinta e seis pessoas acertaram a quina e ganharão R$ 55.113,48. Outras 2.312 fizeram a quadra e levarão R$ 1.225,95 cada.

