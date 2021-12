Mega-Sena acumula e prêmio para próximo sorteio pode chegar a R$ 29 milhões

O concurso 2309 da Mega-Sena realizou, na noite deste sábado, 17, em São Paulo, o sorteio das seis dezenas. Confira os números sorteados: 09-11-29-30-33-60. De acordo com a Caixa, ninguém acertou e o, com isso, o prêmio acumulou.

O banco havia divulgado que a quantia estimada para quem acertasse as seis dezenas seria de R$ 3.288.991,90, mas como não houve vencedores, subiu para R$ 29 milhões. A quina contou com 38 apostas vencedoras, que receberão R$ 46.985,60. Também houve 3.092 bilhetes que acertaram a quadra. Eles embolsarão R$ 824,91. O próximo concurso, de número 2310, será realizado na terça-feira, 20.

O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV!.

