Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 8.500.000 na sexta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira, 17, em Governador Valadares (MG), e o prêmio ficou acumulado, podendo chegar a R$ 8.500.000. Com o feriado de sábado, 21, o próximo sorteio será sexta, 20.

As dezenas do concurso nº 2032 sorteadas foram: 06 - 14 - 19 - 20 - 39 - 53. A Quina teve 27 apostas ganhadoras com R$ 41.286,89 para cada uma. A Quadra foi acertada por 2.075 apostas com R$ 767,46 para cada ganhador.

