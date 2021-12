Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 56 milhões na terça

O concurso 2010 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 3, em Macapá, no Amapá, ficou com o prêmio acumulado. Eis os números sorteados: 08 – 10 – 18 – 34 – 39 – 56. As informações são da site da Caixa Econômica Federal.

A quina teve 106 apostas ganhadoras com R$ 33.705,40 para cada uma delas. Já a quadra registrou 7.436 apostas ganhadoras, com R$ 686,38 para cada uma.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 6, terça-feira, é de R$ 56 milhões.

