Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões neste sábado

O prêmio da Mega-Sena do concurso 1.555 acumulou e pode pagar R$ 33 milhões no próximo sorteio que acontece neste sábado, 14. Na última aposta, realizada nesta quarta-feira, 11, em Osasco-SP, ninguém acertou as seis dezenas do concurso.

As dezenas sorteadas foram 02 - 05 - 23 - 33 - 52 - 59. De acordo com a Caixa, 167 apostas acertaram a Quina, que pagará R$ 16.791,74 para cada ganhador. Além das 13.033 apostas que acertaram a Quadra, com prêmio de R$ 307,37 para cada um.

As apostas para próximo sorteio podem ser feitas até as 19h deste sábado, 14. O valor mínimo é de R$ 2.

