Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 32 milhões no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena na noite desta quarta-feira, 28, e o próximo sorteio, no sábado, 31, poderá pagar o prêmio de R$ 32 milhões.

O concurso 1.525, que estava acumulado em R$ 26 milhões, foi realizado no Caminhão da Sorte, estacionado em Presidente Venceslau (SP), a partir das 20h (horário de Brasília). Foram sorteadas as dezenas: 02 - 26 - 30 - 35 - 46 - 54.

Com o resultado, a quina teve 67 acertadores, que vão ganhar R$ 36.863,34 cada um. Outros 6.260 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 563,63 cada.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) dos dias de sorteio em qualquer lotérica do País.

adblock ativo