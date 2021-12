Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 22 milhões nesta quinta

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal do concurso 2.055 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa terça-feira, 3, no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. São as seguintes as dezenas sorteadas: 06 - 25 - 35 - 43 - 46 - 53.

A quina registrou 41 apostas vencedores, cabendo a cada uma o prêmio de R$ 31.190,36. A quadra saiu para 2.209 acertadores. Eles receberão, cada um, R$ 827. A Mega Semana de Férias terá ainda sorteios nesta quinta-feira, 5, e no sábado, 7.

Segundo a Caixa, o prêmio principal do sorteio de amanhã está estimado em R$ 22 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O valor da aposta mínima é R$ 3,50.

adblock ativo