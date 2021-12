Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 17 milhões no sábado

A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou nesta quarta-feira, 12, em São Paulo, as seis dezenas do concurso 1.424 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 17 milhões neste sábado, 15.

Os números sorteados foram 03 - 07 - 15 - 29 - 38 - 60. A Quina teve 83 ganhadores, que vão levar R$ 16.458,38 cada um. Na quadra, 6.625 vão levar R$ 294,56.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das 11,4 mil unidades lotéricas do País e custam a partir de R$ 2.

adblock ativo