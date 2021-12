Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 14,5 milhões nesta quarta

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.513 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 20, em Ipameri (GO). Os números sorteados foram 17 - 28 - 31 - 56 - 57 - 58. Com isso, o concurso do próxima quarta-feira, 24, pagará R$ 14,5 milhões.

Apesar de nenhum bilhete ter acertado as seis dezenas, 44 apostas fizeram a quina e vão levar o prêmio de R$ 47.603,75. Outras 4.837 fizeram a quadra e vão receber R$ 618,61.

A Mega-Sena promove sorteios às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima é de R$ 2 e dá direito a seis dezenas.

