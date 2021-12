Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 135 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteados nesta quarta-feira, 9. Com isso, o prêmio do próximo concurso, sábado, 12, será de R$ 135 milhões. Esta é a quarta vez seguida que o prêmio acumula.

As dezenas sorteadas na noite desta quarta foram 05 - 07 - 11 - 34 - 35 - 50. O sorteio do concurso 1.768 aconteceu na cidade de Vilhena (RO) por volta das 20h (horário de Brasília).

A Caixa informou ainda que 156 apostadores acertaram a Quina e ganharam R$ 35.476,07. Outras 12.402 apostas fizeram a Quadra e ganharam R$ 637,48.

