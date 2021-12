Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 110 milhões no sábado

Ainda não foi desta vez que um sortudo levou o prêmio da Mega-Sena, no valor de R$ 80 milhões, que acumulou pela oitava vez. Por outro lado, os apostadores já podem correr até as lotéricas para escolher as dezenas do sorteio deste sábado, 14, que pode pagar R$ 110 milhões, no terceiro maior prêmio da história.

As dezenas sorteadas no concurso nº 1760 foram: 10, 24, 25, 36, 47, 48. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Nesta semana, os sorteios da Mega ocorreram na terça, quinta e o último no sábado, por conta de uma série especial em homegamem à Proclamação da República (15 de novembro).

A última série será a Mega Semana de Natal, que acontecerá em dezembro.

