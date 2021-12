Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 110 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira, 2, no concurso 1.766 da Mega-Sena. Os número sorteados foram 22 - 23 - 41 - 46 - 53 - 60. O prêmio do próximo concurso, sábado, 5, está estimado em R$ 110 milhões.

Segundo a Caixa, os 70 acertadores da quina ficarão com R$ 75.974,54. Já os donos das 7.044 apostas ganhadoras da quadra levarão R$ 1.071,87. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

adblock ativo